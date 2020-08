Saúde realiza Dia D de vacinação contra o sarampo neste sábado

Visando dar continuidade à Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo, a Secretaria de Saúde realiza, neste sábado (22) o Dia D de conscientização da doença. Entre 8h e 16h, as doses da vacina estarão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

O Dia D é voltado para o público-alvo da campanha, crianças de 6 meses a adultos de 29 anos, neste caso para intensificação da vacina, e também para pessoas na faixa etária de 30 a 49 anos, mesmo que já tenham tomado uma dose da vacina.

Para receber a vacina é necessário apresentar a carteira de vacinação. A imunização poderá ser realizada em todo o país até o próximo dia 31 de agosto, de acordo com o Ministério da Saúde. A vacina tríplice viral é aplicada de rotina nas crianças de 12 meses de idade. Para as crianças a partir de 15 meses, deverá ser aplicada a segunda dose da vacina Tetraviral, desde que já tenha recebido uma dose de tríplice viral, com intervalo de 30 dias.

A recomendação é que as crianças a partir de 6 meses até 1 ano também sejam vacinadas. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo informa que a criança deve receber novamente a tríplice viral aos 12 meses e a tetraviral aos 15 meses. Para pessoas de até 29 anos a orientação também é de duas doses comprovadas, e entre 30 e 59 anos é preciso ter, pelo menos, uma dose da tríplice viral.

Os principais sintomas do sarampo são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso.

Balanço

Desde o início da campanha, em 15 de julho, 974 doses da vacina contra o sarampo já foram aplicadas em Mogi Mirim. Balanço da Vigilância em Saúde aponta que de 1.324 crianças de 6 meses a adultos de 29 anos que compareceram a alguma UBS para se vacinar, 234 receberam a vacina após consulta à carteira de vacinação.

Na faixa etária de 30 a 49 anos, 740 munícipes estão vacinados: 30 a 34 (184 doses) 35 a 39 anos (207 doses) 40 a 44 anos (197 doses) e de 45 a 49 anos (152 doses).