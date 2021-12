Saúde realiza plantão de vacinação contra Covid-19 no dia 29 de dezembro

A Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio de Posse realiza na quarta-feira, dia 29 de dezembro, durante o recesso das festividades de fim de ano, um plantão de vacinação contra Covid-19, na sala de vacinação da Vigilância Epidemiológica, das 7h às 12h. Serão aplicadas a primeira e a segunda dose dos imunizantes, além da dose de reforço.

Vale lembrar que o intervalo para aplicação da dose de reforço dos imunizantes da CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer é de 4 meses. Aqueles que foram vacinados com o imunizante Janssen, de dose única, podem receber o reforço do mesmo fabricante após 61 dias. No entanto, com a ausência desta vacina devido ao não envio de doses pelo Ministério da Saúde, o reforço pode ser administrado com uma dose da Pfizer (RNA mensageiro).

Os pontos facultativos ocorrem nos dias 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de dezembro, não havendo expediente das repartições públicas municipais. A campanha de imunização retorna normalmente no dia 3 de janeiro de 2022. O Pronto Socorro irá funcionar normalmente.