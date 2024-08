Saúde visita 35 casas durante monitoramento de situação vacinal de crianças

Agentes comunitários de saúde e equipes de enfermagem de Holambra visitaram no último domingo, dia 18 de agosto, 35 casas para verificar a situação vacinal de crianças menores de 5 anos contra a Poliomielite e o Sarampo. A ação é uma determinação do Ministério da Saúde com a finalidade de monitorar as ações de imunização do município e identificar possíveis fragilidades no processo.

Identificados com crachás e uniformizados, os integrantes das equipes fizeram a avaliação da caderneta de vacinação de meninos e meninas e 18 delas foram imunizadas.

De acordo com o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias, a cidade conta com 893 holambrenses menores de 5 anos e o trabalho foi feito por amostragem. “O Monitoramento das Estratégias de Vacinação permite avaliar o progresso das atividades realizadas e identificar locais com fragilidade de cobertura das ações de imunização”, disse. “Não podemos permitir que doenças que podem ser prevenidas por meio da vacinação atinjam os pequenos holambrenses.”