Secretaria da Educação inicia as matrículas antecipadas para o ano letivo de 2024

A partir desta segunda-feira, dia 28 de agosto, a Secretaria Municipal da Educação dá início as matrículas para a rede pública de ensino do ano de 2024. A ação visa atingir os estudantes que não concluíram ou se ausentaram da escola no ano letivo de 2023, mas que tem o interesse em retornar os estudos no próximo ano. As vagas abertas são para o ensino fundamental (1° ao 9° ano) e o Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de setembro, na unidade escolar da rede pública de ensino mais próxima de sua residência, seja ela municipal ou estadual. Para a efetuação da matrícula, os interessados devem estar munidos com certidão de nascimento do estudante, comprovante de residência e histórico escolar ou declaração de estudo.

Para ingressar no ensino fundamental, o candidato deve ter completado os seis anos de idade até o ato da inscrição ou no máximo até o dia 31 de março de 2024. Para o EJA, os candidatos devem ter no mínimo 15 anos completos até o dia que for efetuada a matrícula.

A iniciativa abrange estudantes que estão fora da rede pública, municipal ou estadual ou aqueles vindos de unidades particulares e de outros municípios. A realização faz parte do Programa de Matrícula Antecipada/Chamada Escolar – 2024, definida pela Resolução Seduc nº 32, do Estado de São Paulo, de 2 de agosto de 2023.