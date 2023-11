Secretaria da Saúde de Mogi Mirim vai promover testagem gratuita para HIV e Sífilis

Ações vão acontecer de 4 a 8 de dezembro, em todas as UBSs da cidade e também na Feira Noturna

Para lembrar a campanha do “Dezembro Vermelho”, mês dedicado à testagem da Sífilis e HIV, a Secretaria da Saúde, por intermédio da VS (Vigilância em Saúde) promoverá, entre os dias 4 e 8 de dezembro a campanha “Fique Sabendo” em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Município.

A campanha tem, como objetivo principal, chamar atenção da população quanto à prevenção dessas doenças. Para isso, a VS vai disponibilizar, gratuitamente, testes para HIV e sífilis, com garantia de sigilo absoluto, segurança e, posterior tratamento, em caso de alguma dessas doenças testar positiva.

Paralelamente, as equipes das UBSs estarão destacando a importância da prevenção ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, as chamadas ISTs. Além disso, a campanha “Fique Sabendo” é uma forma de reforçar as ações elaboradas para o Dia Mundial de Combate à Aids, que acontece no dia 1º de dezembro.

Essa data foi escolhida pela OMS (Organização Mundial de Saúde) e é celebrada desde 1988 no Brasil. A fita vermelha é o símbolo universal de conscientização, apoio e solidariedade com as pessoas que vivem ou convivem com HIV.

Para os idealizadores dessa campanha, o Dia Mundial de Combate à Aids também é uma forte simbologia para que esse grupo de pessoas se faça ouvido sobre questões importantes. A campanha “Fique Sabendo”, em Mogi Mirim, começa com o atendimento para testagem em todas as UBSs no dia 4 a 8 de dezembro, das 13h00 às 16h00.

PRÊMIO

Porém, nas UBSs da Santa Clara (Zona Norte) e “Albejante”, na Zona Leste, nos dias 5 e 7, haverá horário estendido. As testagens ocorrerão das 13h00 às19h00. É preciso salientar que a pessoa que quiser fazer o teste não precisa, necessariamente, morar no bairro onde estão as UBSs participantes da campanha.

Por último, no dia 6 de dezembro, acontecerá a testagem na Feira Noturna do Espaço Cidadão, no horário das 16h00 às 20h00. Vale lembrar que, em outubro, Mogi Mirim foi agraciada com o prêmio “Luiza Matida” por ter reduzido as transmissões verticais tanto do HIV como da Sífilis no Município.

A cidade ficou entre as 30 que mais reduziram essas doenças, entre 265 municípios pesquisados. O prêmio, ofertado pela Secretaria de Estado da Saúde, é um reconhecimento ao trabalho intenso realizado por parte das equipes das UBSs e do ambulatório de infectologia da VE (Vigilância Epidemiológica).