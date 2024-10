Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Pedreira prorroga prazo de inscrição da Lei Aldir Blanc

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura de Pedreira, prorrogou o prazo de inscrição para a Lei Aldir Blanc, até a segunda-feira, 14 de outubro de 2024. O proponente deverá realizar a entrega do envelope contendo todos os documentos solicitados no Edital, tendo no corpo do envelope a Inscrição do Edital PNAB 2024; Área ou segmento de atuação; Nome ou Razão Social do Proponente; CPF ou CNPJ; Nome do Projeto.

“Os projetos serão recebidos até a segunda-feira, 14 de outubro, na sede do Centro Cultural I, que fica na Rua Antônio Pedro, 744, 2º andar, Centro, sempre das 8h às 17h”, ressalta a Secretária de Cultura e Economia Criativa Carina Galvão Freitas.

As categorias ou áreas culturais abertas para projetos são as seguintes: Dança e Manifestação de Cultura Popular; Teatro e Manifestação de Cultura Popular; Música e Manifestação de Cultura Popular; Música – Festival de Música Autoral; Cultura Negra e Manifestação de Cultura Popular; Capoeira e Manifestação de Cultura Popular; Produção Audiovisual e Manifestação de Cultura Popular; Exposições Culturais; Workshops e Oficinas Culturais.

Áreas de Atuação disponíveis: Artes Cênicas; Musicas; Artes Visuais; Audiovisual; Patrimônio Histórico; Manifestação de Cultura Popular; Promoção da Diversidade Cultural; Formação e Capacitação em Cultura; Cultura Digital.

Informações também podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3893-4159.