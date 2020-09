Secretaria de Cultura está cadastrando Artistas e Espaços Culturais de Pedreira

A Secretaria de Cultura de Pedreira informa que o Cadastro Municipal de Artistas e Espaços Culturais sofreu uma reformulação. Agora ele também é um mapeamento da cadeia produtiva da cultura no município e será utilizado para a concessão dos recursos provenientes da Lei Aldir Blanc de Auxílio Emergencial aos Artistas.

A partir de agora o cadastramento foi dividido em 04 áreas: Agentes Culturais; Espaços Culturais; Empresas; Entidades; Cooperativas; Grupos e Coletivos Culturais e Eventos Culturais. “Se você ou sua empresa se encaixa em uma ou mais áreas, faça o seu cadastramento e se você já o fez, por favor, atualize as informações nesse novo modelo”, enfatiza o secretário de Cultura de Pedreira, Clodoaldo Leite de Camargo.

O cadastramento é feito on line pelo site da Prefeitura: www.pedreira.sp.gov.br ou se você não possui acesso à Internet, vá até a sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Rua XV de Novembro, nº 595 – Centro, nos seguintes dias e horários: segundas, terças e sextas-feiras, das 9h às 12h, que a equipe de técnicos irá auxiliá-lo no preenchimento do cadastro.