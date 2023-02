Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai criar 16 coalizões empresariais para estimular o crescimento regional

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico terá 16 coalizões empresariais, uma em cada região administrativa, para fomentar o crescimento local, estimulando a cadeia produtiva e a vocação industrial de cada parte do estado.

A iniciativa também vai aproximar o setor empresarial das políticas públicas da pasta, visando parcerias que tragam impacto na vida da população e no desenvolvimento econômico do Estado, além de aumentar o equilíbrio econômico no interior.

“Estamos preparados para fazer São Paulo voltar a ser o destaque industrial. Vamos criar as coalizões para inserir todas as regiões administrativas no PIB paulista. Com isso, podemos direcionar os nossos programas para atender as demandas de cada região”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.

A primeira coalizão foi montada em Ribeirão Preto, no final de janeiro, quando o secretário reuniu empresários, políticos e líderes setoriais da região. Os grupos vão elaborar propostas de fomento às economias locais, com o objetivo de atrair investidores, principalmente relacionados ao agro e ao setor energético. Este mês, foi a vez da região de Santos, através do fórum Santos Export. Em breve, outras regiões serão contempladas.

Sobre a SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) exerce papel fundamental para a reindustrialização e atração de investimentos ao Estado de São Paulo com foco na geração de emprego e renda. Tem como instituições vinculadas a InvestSP, a Desenvolve SP e a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). A pasta possui programas voltados ao empreendedorismo e a linhas de crédito do Banco do Povo para pequenos negócios.