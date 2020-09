Secretaria de Educação de Mogi Guaçu abre lista de espera para a Educação Infantil

A Secretaria de Educação abriu a lista de espera da central de vagas para a Educação Infantil. As vagas valem para CEI (Centro de Educação Infantil) e EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) integral. O cadastro poderá ser feito entre os dias 10 e 30 de setembro.

Para poder se cadastrar, o morador deve acessar o site oficial da Prefeitura, pelo endereço mogiguacu.sp.gov.br/, ir até a área de acesso rápido no site e clicar no ícone de central de vagas. Na página, terá um formulário que solicitará informações pessoais do aluno e do responsável para que seja possível reservar a vaga.

É importante ressaltar que será mantida a data de inserção no sistema para a realização da inscrição, portanto o critério de chamada é a ordem de chegada e, quando necessário, uma Assistente Social da Secretaria de Educação realizará visita domiciliar a família. O relatório da profissional fundamentará a classificação e/ou reclassificação do candidato.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, o morador deve entrar em contato com a central de vagas através do telefone 3831-9761.