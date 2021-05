Secretaria de Educação de Pedreira realiza pesquisa com os pais dos alunos da Rede Municipal de Ensino

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Pedreira está realizando junto aos pais e responsáveis dos alunos que freqüentam a Rede Municipal de Ensino uma pesquisa sobre o retorno das aulas presenciais.

Segundo informou a secretária Mariangela Rodrigues, o Decreto Municipal Nº 3.187, de 12 de abril de 2021, que dispõe sobre a atualização do Plano São Paulo instituído pelo Governo do Estado, suspendeu as aulas presenciais na Rede Municipal de Educação, ficando as redes Privada e Estadual sujeitas às determinações do Governo do Estado de São Paulo. “Nesta pesquisa estamos levantando junto aos pais ou responsáveis o interesse da volta às aulas presenciais, lembrando que em nenhum momento as aulas foram suspensas em Pedreira, nossos professores estão passando as atividades através das redes sociais”, enfatizou a secretária de Educação de Pedreira, Mariangela Rodrigues.

O prefeito Hamilton Bernardes Junior lembra que os professores e profissionais da Educação das redes Estadual, Municipal e Particular de Ensino estão sendo vacinados contra a COVID-19. “As equipes da Secretaria de Saúde estão indo até as escolas para aplicar a vacina, desde que os professores estejam devidamente cadastrados no Programa Vacina Já do Governo do Estado. Em breve teremos novidades para os alunos e os pais”, concluiu o prefeito Hamilton Bernardes.