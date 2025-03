Secretaria de Esporte entrega academia ao livre aos moradores do Mogi Mirim II

A partir de agora, os moradores do Mogi Mirim II e bairros adjacentes têm à disposição um novo espaço público para a prática de atividades físicas. A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, concluiu, na última terça-feira (25), a instalação de uma academia ao ar livre, na Praça José dos Santos Moreno.

São 10 equipamentos novos, que foram adquiridos com indicação de verba impositiva do vereador Luís Roberto Tavares, em 2024. A academia foi comprada pela administração anterior da SEJEL e, assim que assumiu a pasta, em janeiro de 2025, o secretário Geraldo Bertanha, o Gebê, agilizou a instalação.

Com empenho e dedicação dos servidores da secretaria de esporte, Gebê conseguiu concretizar o projeto.

Antes da instalação, Gebê contou com apoio e parceria do secretário de Serviços Municipais, Oberdan Quaglio, que realizou a limpeza da praça, poda das árvores e ainda emprestou maquinários para os servidores da SEJEL preparassem a área para concretagem e instalação da academia.

Os aparelhos são: pressão de pernas duplo, pressão de pernas com surf, simulador de surf duplo, rotação diagonal dupla, simulador de caminhada duplo, simulador de cavalgada, rotação vertical dupla, simulador de caminhada, simulador de esqui individual e simulador de esqui duplo. A academia ao livre conta com uma placa de orientações sobre como usa cada aparelho.

Gebe pede que a população ajude na conservação e bom uso dos equipamentos públicos.