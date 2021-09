Secretaria de Esportes organiza curso para árbitro de futebol em Artur Nogueira

Capacitação mesclará aulas práticas e teóricas, com direito a diploma; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, organiza um curso de formação e capacitação para árbitros de futebol de campo. O curso será ministrado por instrutores habilitados da Associação dos Árbitros de Piracicaba e Região (AAPR), por meio da Escola de Árbitros João Paulo Araújo.

Entre aulas práticas e teóricas, a capacitação ocorrerá nos seguintes dias e horários: 01 de outubro, das 19h às 22h; 02 de outubro, das 08h às 17h; e dia 03 de outubro, das 8h às 17h. De acordo com a pasta, podem se candidatar pessoas maiores de 16 anos, que tenham ensino fundamental completo, e conhecimento de futebol.

As aulas serão totalmente gratuitas, no entanto, o participante deverá arcar com os custos do material didático, que é de R$ 50. Segundo os instrutores, o material será personalizado e incluirá o livro de regras atualizado, além de pasta, caneta, folhas de rascunho, impressos diversos e par de cartões de árbitro (amarelo e vermelho). Vale destacar que, ao fim do curso, será emitido um diploma de acordo com a Lei Federal 12.867/13, e em conformidade com a Lei Federal 9.615/98.

“Graças ao avanço da vacinação e queda no número de casos de Covid-19, as atividades esportivas têm voltado a ativa. E essa é oportunidade perfeita para investir em cursos e capacitações, principalmente para quem já apita e quer seguir nessa área. A AAPR realiza o mais tradicional curso de formação do Estado de São Paulo e com referência nacional, e conta com instrução dos melhores professores e palestrantes do Brasil”, destacou o secretário Caio Rodrigues.

Caio destaca que o ex-árbitro João Paulo Araújo, primeiro negro do Brasil a chegar como juiz na FIFA, hoje é o patrono da Escola de Árbitros da AAPR. O secretário ainda salienta que a profissão de árbitro já está regulamentada desde 2013 na Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), através da Lei Federal 12.867/2013.

VAGAS LIMITADAS

As vagas são limitadas e os interessados devem entrar em contato com a secretaria por meio do telefone (19) 3827-9700 – ramal 9860, pelo e-mail esportes@arturnogueira.sp.gov.br, ou diretamente no Ginásio de Esportes Maurício Sia, que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.