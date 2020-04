Secretaria de Itapira lança programação online de programas culturais

A Secretaria de Cultura e Turismo lançou neste fim de semana o projeto ‘Cultura em Casa’, que traz aulas e dicas de entretenimento de variadas manifestações culturais para públicos de todas as idades. Aulas de circo, dança, pintura e artesanato, shows de artistas e dicas de leitura fazem parte da programação.

Os vídeos serão postados diariamente nas redes sociais da Secretaria de Cultura e Turismo (Página do Facebook, Instagram e Youtube) e estão disponíveis para toda a população. Parte do conteúdo é produzido pelos próprios professores que desenvolvem projetos na pasta, como as aulas de pintura, o Projeto ArtCirculando e a Oficina de Circo.

Outros, como o Palco do Juca – que já tinha sido implantado e agora vai para o formato digital durante a quarentena – serão produzidos com materiais de artistas locais, transformando o projeto em uma vitrine para novos talentos.

O mesmo vale para o Música na Praça, que já circulou pelos bairros no ano passado, e agora trará apresentações de artistas locais e regionais para as redes sociais.

Confira a programação desta semana:

Dia 13 de abril

17h00 – Projeto Trupe do Juca: Aula de Circo

Dia 14 de abril

9h00 – Artes com Márcia Olímpio

16h00 – Dicas de Leitura com Gabi Mattos

19h00 – Projeto ArtCirculando com Karine Cassimiro

Dia 15 de abril

9h00 – Projeto ArtCirculando com Karine Cassimiro

Dia 16 de abril

9h00 – Artes com Márcia Olímpio

17h00 – Projeto Trupe do Juca: Aula de Circo

Dia 17 de abril

9h00 – Projeto ArtCirculando com Karine Cassimiro

16h00 – Dicas de Leitura com Gabi Mattos

19h00 – Projeto ArtCirculando com Karine Cassimiro

18 de abril

19h00 – Projeto Música na Praça (Reprise às 22h00)

19 de abril

17h00 – Projeto Palco do Juca (Reprise às 20h00)

Acesse o Cultura em Casa

Facebook: facebook.com/itapiraculturaeturismo/

Instagram: @secult.itapira

Youtube: Secretaria de Cultura e Turismo de Itapira