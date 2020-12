Secretária de Saúde de Jaguariúna participa de fórum internacional

A secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, participa do 2º Fórum Internacional de Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências. O evento – que, por causa da pandemia do coronavírus, é realizado por videoconferência – reúne, nesta quarta e quinta-feira, dias 2 e 3 de dezembro, gestores municipais e estaduais, especialistas em saúde, integrantes do Ministério da Saúde, conselhos nacionais de saúde e representantes de outros países.

O fórum também discute os resultados do Projeto ESPIE (Especialização de Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências), que foi realizado de 2018 a 2020, incluindo mais de 400 participantes distribuídos em 12 regiões do Brasil. O ESPIE teve como principal objetivo qualificar a gestão em políticas de saúde por meio do uso sistemático e transparente do conhecimento científico no processo decisório.

Segundo os organizadores, o fórum virtual tem como objetivo compartilhar os resultados do projeto e dialogar com possíveis estratégias para ampliação do uso do conhecimento científico no processo decisório em saúde no Brasil. Além disso, o evento também discute estratégias futuras a serem consideradas para ampliação do uso do conhecimento científico nesse processo.