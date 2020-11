Secretaria de Saúde e Hemocentro da UNICAMP estarão realizando Campanha de Coleta de Sangue no dia 5 de novembro

A Secretaria de Saúde de Pedreira e o Hemocentro da Universidade de Campinas (UNICAMP) realizam na quinta-feira, 5 de novembro de 2020, a Campanha de Coleta de Sangue nas dependências do Salão Paroquial da Igreja Matriz de Sant’Ana, localizado na Rua Siqueira Campos, 177, Centro, com a distribuição de senhas a partir das 7 horas e das 8:30 horas às 12 horas, os procedimentos de preenchimento das fichas e a coleta.

Em virtude da pandemia do Novo Coronavirus (COVID-19), o Hemocentro da Unicamp, trabalhando em conjunto com a Secretaria de Saúde de Pedreira, continua reforçando a higienização e para tranquilizar os doadores, adota medidas que atendem adequadamente os presentes, agilizando o processo, evitando aglomeração, promovendo o distanciamento determinado pela OMS, desde a entrega de senhas até a coleta, além de incluir álcool em gel em todas as etapas da doação.

A maioria dos Bancos de Sangue do Estado está com estoques baixos, em função da queda drástica por conta da pandemia do Coronavírus. Envolva-se, divulgue entre seus amigos e familiares a importância da doação de sangue! Quem doa sangue pode salvar até quatro vidas.

Para se tornar um doador de sangue é necessário ter entre 18 e 69 anos. Serão aceitos candidatos à doação de sangue a partir dos 16 (dezesseis) anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal, para cada doação. O doador deve pesar mais de 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem a doação, ter dormido pelo menos seis horas. Não é necessário estar em jejum. Serão realizados os seguintes exames de triagem no sangue doado: AIDS, Sífilis, Hepatite, Chagas, formas raras de Hemoglobina, grupos sanguíneos e fator RH.

Os doadores ao chegarem, devem efetuar o cadastramento, pois o atendimento será realizado por ordem de retirada das senhas. É necessária a apresentação de documento com foto, de preferência o RG.

Serão dispensados os doadores que estiveram em viagem internacional nos últimos 30 dias. Também não devem comparecer as pessoas que apresentarem sintomas gripais ou febre. Pede-se não levar acompanhantes, somente se for extremamente necessário. É importante que o doador esteja em boas condições de saúde.