Secretário de Cultura de Pedreira participa de Seminário Regional de Políticas Públicas para a Juventude

Na sexta-feira, 11 de março, o secretário municipal de Cultura João Paulo Nascimento e o assessor Antônio Sonsin, estiveram participando do Seminário Regional “Cooperação Estado-Município nas Políticas Públicas para a Juventude no enfrentamento dos efeitos da pandemia”.

Na oportunidade, representando o prefeito Hamilton Bernardes Júnior, os representantes de Pedreira iniciaram conversas com o Sub-secretário da Juventude do Governo do Estado de São Paulo, Luiz Oliveira, para viabilizar a instalação de uma Casa da Juventude. “Este espaço promove além do cuidado com o Jovem, um local para qualificação profissional, educação, fortalecimento de vínculos, entre outras ações”, destacou na oportunidade o secretário João Paulo Nascimento.

Os seminários regionais “Cooperação Estado-Municípios nas Políticas Públicas para a Juventude no enfrentamento dos efeitos da pandemia” estão sendo realizados durante o mês de março de 2022. Voltados a prefeitos, vereadores, servidores municipais, conselheiros estaduais da juventude, os Seminários buscam promover amplo debate entre os participantes.