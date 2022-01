SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO AUTORIZA CONSTRUÇÃO DE NOVA CRECHE EM TRÊS PONTES

Na noite de ontem, 10 de janeiro, o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, esteve em Amparo para oficializar a autorização de investimentos do Governo do Estado na educação da cidade. Foi autorizada a construção de uma nova creche escola no distrito de Três Pontes e a construção da cobertura de uma quadra em Amparo. A nova creche atenderá 150 crianças e os investimentos na educação serão em torno de R$ 4 milhões.

A Alice Veríssimo, secretária municipal de Educação, Carlos Cazotti, o presidente da Câmara Municipal, Alexandre Poppi, sub-prefeito de Três Pontes, Regina Navas, dirigente de Ensino de Mogi Mirim, e Alcides Neto, secretário municipal de Administração, participaram da assinatura da autorização. Todos os presentes no evento foram testados para Covid-19 antes do início da solenidade.

Esses investimentos fazem parte do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo, que apenas no dia de ontem, 10 de janeiro, autorizou mais de R$ 35 milhões em investimentos para a Educação nas regiões de Jundiaí e Mogi Mirim, da qual Amparo faz parte.