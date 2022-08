Secretário de Infraestrutura afirma que em 20 dias atenderá pedidos de vereadores para o bairro São Dimas

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços de Amparo, Danilo Broleze, recebeu em seu gabinete os vereadores André de Oliveira (PP) e Janaina Pereira (PDT) para dar retorno quanto às Indicações apresentadas para melhorias no bairro São Dimas. Segundo Danilo, dentro dos próximos 20 dias os pedidos serão atendidos.

Na recente visita dos vereadores, ocorrida dia 21 de julho no local, também na companhia do vereador Edilson Santos (DEM) e dos moradores Luciano Veríssimo e Luciano Chilaver, foram levantadas as mais urgentes necessidades e apresentadas para a Prefeitura. “Apontamos melhorias nas praças públicas (próximas à Av. Carlos Baroni); consertos nos aparelhos da academia ao ar livre; acúmulo de lixo e entulhos; falta de lâmpadas nos postes, sinalização viária e, principalmente, atenção para a obra da ponte que liga o bairro à Chácara São João”, detalhou a vereadora Jana.

Como respostas, o secretário Danilo disse que o lixo vem sendo retirado com frequência; que está em andamento o estudo da passarela para pedestres na ponte e que o Departamento de Trânsito será informado sobre a sinalização de solo. “Agradecemos o empenho do secretário em nos atender e estaremos juntos acompanhando”, finalizou André.