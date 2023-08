Secretário de Planejamento Participa de Reunião com o Conseg para Discutir Melhorias na Infraestrutura e Segurança de Jaguariúna

Reportagem: Susi Baião

O secretário de Planejamento da cidade, Rômulo Vigatto, foi o convidado da reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), na segunda-feira (7), nas instalações do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) da cidade.

Durante sua participação, Vigatto, respondeu a várias perguntas feitas por moradores, com ênfase na importância do planejamento adequado de bairros e loteamentos, desde a concepção até a implementação. O secretário destacou que um planejamento bem protegido deve ocorrer antes da aprovação dos loteamentos, garantindo que a infraestrutura necessária esteja em vigor desde o início.

A falta de água frequente nos bairros e asfalto, também foram temas abordados.

A reunião mensal do Conseg é um espaço aberto à participação de todos os cidadãos interessados em contribuir para a segurança da cidade.

O evento ocorre sempre na primeira segunda-feira de cada mês, no PAT de Jaguariúna, situado na Rua Cel. Amâncio Bueno, número 810, no centro.

Além da presença marcante de todas as forças policiais da cidade, como a Polícia Civil, Militar e Segurança Pública, o encontro proporciona uma oportunidade valiosa para os moradores expressarem suas preocupações, ideias e sugestões, além de se manterem informados sobre as ações e iniciativas em andamento para garantir um ambiente mais seguro e tranquilo para todos.

A próxima reunião do Conseg está agendada para o dia 4 de setembro, e a população está convidada a participar e colaborar ativamente.