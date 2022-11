Sede do Corpo de Bombeiros terá estrutura física ampliada e reformada

A Administração Municipal está com processo licitatório aberto para

contratação de empresa para a execução dos serviços de reforma e

ampliação do prédio do Corpo de Bombeiros, no Imóvel Pedregulhal.

Empresas interessadas têm até o dia 8 de novembro para entregar as

propostas. Na mesma data também será realizada a abertura dos

envelopes e a vencedora da licitação será responsável pelo serviço.

O trabalho terá apoio e fiscalização da Secretaria Municipal de Obras

e Mobilidade (SOM).

O valor de investimento para a execução do serviço é de R$

390.629,37, sendo proveniente de recursos próprios da Administração

Municipal. Deste total, R$ 97.657,34 serão utilizados para as obras no

exercício de 2022 e o restante de R$ 292.972,03 em 2023. A partir da

ordem de serviço, o prazo de conclusão é de 12 meses.

A ampliação e reforma do prédio do Corpo de Bombeiros prevê a

pintura externa e interna de 1.637,25 metros quadrados de estrutura

física da unidade e a colocação do novo portão eletrônico na

entrada da corporação. O projeto inclui ainda a colocação de piso

cerâmico em 37 metros quadrados da área de lazer do local.

Também será realizada a obra de fundação, impermeabilização e de

alvenaria de 130 metros quadrados de muro e o serviço de reboco do muro

de divisa com a GCM (Guarda Civil Municipal). E o piso da garagem de

CBUQ (Concreto Betumizado Usinado a Quente) será trocado por um novo

piso de concreto usinado.