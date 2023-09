“Segunda Semana do Jaguariúna Rodeo Festival: Música, Monteria e Emoções PBR”

Da Redação

A segunda semana doJaguariúna Rodeo Jaguariúna Festival promete ser um verdadeiro espetáculo para os amantes da música e das competições de montaria em touros. Com uma programação recheada de grandes atrações que vão agitar o final de semana.

A música sertaneja é a grande estrela desta festa e, para abrir com chave de ouro, a sexta feira dia 29,a dupla Bruno & Marrone promete uma apresentação emocionante que fará com que o público cante e dance. Além disso, Ana Castela, KVSH & Maliffo e Maiara & Maraisa também estão na programação, oferecendo uma variedade de estilos para agradar a todos os gostos musicais.

Mas as surpresas não param por aí. No sábado, dia 30, a festa continua com a presença de artistas de renome como Jorge & Mateus, Luan Santana, Gustavo Mioto e Dennis, garantindo que a diversão seja levada em Jaguariúna até o amanhecer.

Para os amantes das competições, a segunda semana do Jaguariúna Rodeo Festival reserva uma atração imperdível: o PBR Jaguariúna Teams. Realizado pela Professional Bull Riders (PBR), a maior liga da modalidade no mundo, este evento promete trazer os melhores atletas e os touros mais desafiantes para uma competição eletrizante.

Os competidores se enfrentam em equipes, demonstrando habilidade, coragem e determinação para domar as feras de oito segundos de fama. É uma oportunidade única para os espectadores testemunharem a emoção das montarias mais incríveis do circuito PBR.

Uma Festa que Você Não Pode Perder

A segunda semana do Jaguariúna Rodeo Festival promete ser um verdadeiro espetáculo para todos que desejam vivenciar a cultura sertaneja, a adrenalina das competições de montarias. Com uma programação repleta de estrelas e emoções, este evento é uma celebração da tradição e da diversão que não pode ser deixada de lado.

Portanto, não perca a chance de fazer parte deste grande festival. Junte-se a nós em Jaguariúna e viva momentos inesquecíveis na segunda semana do Jaguariúna Rodeo Festival. A festa está apenas começando!