Segurança terá novo canal de atendimento digital à população de Mogi Mirim

A Secretaria de Segurança Pública segue aliando a tecnologia ao combate à criminalidade e atendimento à população. Para facilitar o recebimento de denúncias e o contato com o público, a Guarda Civil Municipal terá agora um WhatsApp próprio.

O WhatsApp será coordenado por uma central na sede da Pasta, que está recebendo treinamento para definir as melhores estratégias no uso da plataforma. A equipe de receberá o chamado da população e acionará os patrulheiros que estiverem em operação para que sejam verificadas as informações e tomadas as devidas providências. Com essa nova medida, haverá mais celeridade para checagem de denúncias e praticidade na conexão do cidadão com o órgão.

Disponível ao público 24 horas por dia, a plataforma será exclusiva a mensagens de áudio e texto, não recebendo ligações telefônicas. O número para contato é (19) 3806-3193.

Além do WhatsApp, a Secretaria de Segurança Pública tem utilizado outros serviços de tecnologia para melhorar a eficiência de seus serviços, como o Muralha Digital, Sistema Detecta e monitoria de eventos públicos com drone.

José Luiz da Silva, secretário de Segurança Pública, destacou a necessidade do uso de novas tecnologias para novas políticas públicas de segurança. “ Esses programas digitais, como o Muralha Digital e agora o WhatsApp da Guarda, são práticos e geram ganhos enormes à cidade”, enfatizou o secretário.

Maria Protetora

Com a mesma metodologia de agilidade no atendimento e maior conexão à população, a Guarda utilizará o aplicativo para desenvolver o projeto “Maria Protetora”, que visa a monitorar mulheres vítimas de violência doméstica.

Contatando as mulheres atendidas e com medidas protetivas, será possível acompanhamento em tempo integral a grupos de risco, permitindo diminuição no número de agressões, abusos e feminicídios.