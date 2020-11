Sejel convoca clubes do Amador para planejar a temporada 2021

A Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) convoca a partir da próxima terça-feira (3), os dirigentes que representam os clubes que disputarão a Primeira Divisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Mogi Mirim em 2021.

Os representantes deverão se dirigir até a sede da Sejel, na Rodovia Nagib Chaib, 460, no Bairro Morro Vermelho. Os representantes dos clubes serão comunicados sobre a convocação e deverão comparecer individualmente à Secretaria de Esporte, além de seguir os protocolos de segurança como o uso de máscara de proteção facial.

O objetivo é iniciar as discussões sobre a realização dos campeonatos do ano que vem.

O critério para a formação das divisões será a estimativa da antiga organização para cada uma delas em 2020. Desta forma, estão aptos a disputar a Primeira Divisão em 2021 os seguintes clubes: Família Villa Real, Fúria, Jardim Europa, Meninos da Leste, Mirante, Novacoop, Ouro Preto, Red Bull Mogi Mirim, Santa Cruz, Star, Tucurense e Vila Dias. O prazo de discussão sobre a Primeira Divisão será até 17 de novembro.

“Neste primeiro momento vamos conversar com os clubes sobre esta mudança na organização, iniciar as discussões sobre calendário e formatos dos campeonatos que, a partir de 2021, serão promovidos diretamente pela Sejel. Não é uma reunião de Conselho Arbitral, que já define fórmula de disputa, tabela e entrega fichas. Queremos começar ouvindo os clubes, entender suas opiniões e, partir daí, projetar efetivamente os campeonatos”, afirmou o secretário da Pasta, Osvaldo Dovigo.

A convocação dos clubes da cidade será dividida por campeonato e seguirá um cronograma. Após as equipes da Primeira Divisão, serão chamados os representantes dos clubes da Copa de Futebol Veterano (Quarentão), depois da Segunda Divisão e, posteriormente, da Terceira Divisão.

Após procedimento administrativo que identificou movimentações irregulares por parte da Lifamm (Liga de Futebol Amador de Mogi Mirim), seguindo todo o trâmite e oferecendo condição de ampla defesa, ficou constatado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos públicos e consequente descumprimento do Plano de Trabalho.

Desta forma, no dia 5 de setembro foi oficializada a rescisão unilateral de contrato do Termo de Colaboração entre a Prefeitura de Mogi Mirim e a Liga. Também foi formalizada, com a publicação em Jornal Oficial no dia 24 de outubro, a aplicação de suspensão temporária de participação da Lifamm em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da Prefeitura Municipal, por prazo de dois anos.

Tal sanção é baseada no artigo 73 da Lei 13.019/2014, que trata da execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho. Com esta situação, a Prefeitura decidiu assumir a realização dos quatro campeonatos antes inseridos no Plano de Trabalho e executados pela antiga parceira. Ou seja, a partir de 2021, a organização das três divisões do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Mogi Mirim e a Copa de Futebol Veterano será responsabilidade da Sejel.