Sejel deverá reformar a iluminação do ginásio do Tucurão para receber importantes competições

Com o aval do prefeito Paulo Silva, o ginásio “Wilson Fernandes de Barros”, o Tucurão, deverá receber melhorias na iluminação. A necessidade de reforma foi identificada nas últimas semanas quando houve reclamações de lâmpadas queimadas. O secretário da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), Geraldo Bertanha, o Gebê, visitou o espaço e acredita que a reforma é necessária para que o ginásio receba importantes competições ao longo do ano. “Hoje, o ginásio consegue atender as demandas das aulas que acontecem no local, mas, por exemplo, teremos a competição de futsal e a iluminação atual não está adequada”, explicou o secretário. Os jogos deverão acontecer no segundo semestre.

Segundo Gebê, houve reuniões com o prefeito e o secretário de finanças, Mauro Zeuri e o serviço de iluminação foi autorizado.

Nas próximas semanas, a licitação pública deverá ser aberta para contatar a empresa que ficará responsável pela reforma total da iluminação dentro do ginásio do Tucurão.

“Trocar só as lâmpadas queimadas não será viável para atender o objetivo da SEJEL que é levar cada vez mais competições para o Tucurão”, finalizou Gebê.

De acordo com ele, outra proposta para aquele espaço será, no futuro, trocar o piso. Nesta segunda-feira (10) Gebê aproveitou a visita do deputado federal, Paulo Bilynskyj, à Mogi Mirim e solicitou recursos para ajudar na reforma do piso.