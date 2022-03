SEJEL ORGANIZARÁ NOVE CAMPEONATOS E DOIS FESTIVAIS DE VOLEIBOL DA ADR

Mogi Mirim, mais uma vez, será a responsável por coordenar as disputas do voleibol na Associação Desportiva Regional (ADR). Na terça-feira, 8, aconteceu, no Salão Vermelho da Estação Educação, no Centro de Mogi Mirim, o Congresso Técnico da modalidade.

Além de Mogi, mais 10 cidades confirmaram participação: Águas de Lindóia, Aguaí, Amparo, Artur Nogueira, Itapira, Itobi, Jacutinga, Lindóia, Mogi Mirim, Pedreira e São João da Boa Vista são os municípios confirmados.

Serão realizados eventos nas categorias em que houve a confirmação de ao menos três cidades. A organização promoverá festivais, com competições em um único dia e local, nas categorias da melhor idade. No feminino 50+ se inscreveram Itapira, Amparo e São João da Boa Vista. Já no feminino 60+ estão Artur Nogueira, Aguaí, Amparo e São João da Boa Vista. Cada cidade será responsável por sediar um festival.

As demais terão campeonato. Nas categorias com três participantes, os times jogam em turno e returno e os dois melhores fazem a final. São os casos do sub20 feminino (Amparo, Aguaí e Mogi Mirim), do livre feminino (Pedreira, Artur Nogueira e Itapira) e do sub20 masculino (Pedreira, Aguaí e São João da Boa Vista).

As categorias com cinco participantes terão jogos em turno e grupo único, com cada equipe jogando duas vezes em casa e duas fora. Os dois melhores se classificam para a final. É o caso do sub16 masculino (Águas de Lindóia, Artur Nogueira, Itapira, Jacutinga e São João da Boa Vista) e do sub14 feminino (Artur Nogueira, Itapira, Lindóia, Pedreira e São João da Boa Vista).

As categorias com seis equipes terão a divisão em dois grupos de três em cada. Na primeira fase, todos jogos contra todos e em turno e returno dentro das chaves, com dois jogos como mandante e dois como visitante. Os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais, com cruzamento olímpico e jogos únicos para a definição dos finalistas e do campeão.

Os grupos foram sorteados no congresso técnico. Será assim no sub18 feminino, que terá, no Grupo A, Águas de Lindóia, Artur Nogueira e Pedreira) e, no Grupo B, Jacutinga, São João da Boa Vista e Mogi Mirim. No sub18 masculino, Amparo, Jacutinga e Pedreira caíram no Grupo A e o Grupo B tem Águas de Lindóia, Artur Nogueira e Itobi. Já no livre masculino, Artur Nogueira, Mogi Mirim e Itobi jogam no Grupo A e o Grupo B terá Jacutinga, Águas de Lindóia e Pedreira.

Apenas uma categoria terá sete participantes. É o sub16 feminino, em que o Grupo A ficou com Águas de Lindóia, Itapira e Lindóia e o Grupo B terá Artur Nogueira, Amparo, São João da Boa Vista e Jacutinga. No Grupo A, com três equipes, os jogos seguirão a premissa de turno e returno (quatro jogos cada). Já no Grupo B, com quatro times, a primeira fase será em turno único.

Por isso, dois times jogarão duas vezes em casa e outros dois, apenas uma vez nesta condição. Assim, um sorteio definiu este quadro, com Amparo e São João da Boa Vista fazendo dois jogos como mandante e Jacutinga e Artur Nogueira com duas partidas como visitante. Os dois melhores de cada grupo avançam de fase e se cruzam na semifinal, que precede a grande decisão.

Já algumas categorias não tiveram inscrição suficiente: sub12 e adaptado 70+ (feminino) e sub12, sub14, adaptado 50+, adaptado 60+ e adaptado 70+ (masculino). Nas próximas semanas serão divulgados o calendário e a tabela de jogos, além do regulamento específico da modalidade.