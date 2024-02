Seleção de Pedreira realiza exames médicos e inicia treinamentos para a “Taça EPTV” de Futsal

Na última segunda-feira, 19 de fevereiro, o Ginásio de Esportes “Dario Zanini”, também conhecido como “Vermelhão”, foi palco do início dos treinamentos da Seleção de Pedreira, que se prepara para representar a cidade com muita garra e determinação na renomada “Taça EPTV” de Futsal, com a liderança do treinador Paulo Vigato e sua Comissão Técnica, os atletas deram o pontapé inicial rumo à competição que promete acirrar disputas.

Os jogadores, cheios de entusiasmo, não perderam tempo e já nesta semana iniciaram os exames médicos necessários para garantir sua participação no torneio, essa etapa fundamental visa assegurar que todos os atletas estejam em condições físicas ideais para enfrentar os desafios que virão durante a “Taça EPTV”.

Um agradecimento especial foi direcionado à Secretaria Municipal de Saúde, representada por Ana Lúcia Nieri Goulart, pela eficiência em agendar os exames médicos dos atletas. Essa parceria entre as secretarias de Esportes e Lazer e de Saúde, evidência o compromisso conjunto em promover a bem-estar dos atletas locais, garantindo que estejam prontos para brilhar nas quadras da região.

O Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato destaca a importância desse evento esportivo. “A ‘Taça EPTV’ de Futebol de Salão é uma oportunidade única para Pedreira mostrar seu talento esportivo. Estamos confiantes de que nossa equipe dará o melhor de si em cada partida, representando com orgulho a tradição esportiva de nossa comunidade”, concluiu.