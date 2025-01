Semana D de Prevenção de Combate à Dengue começa nesta quinta-feira pela Zona Norte

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio das Secretarias de Saúde e de Serviços Municipais, vai realizar, entre nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, a Semana D de Combate à Dengue. Nos três dias, diversos bairros serão visitados pelas equipes envolvidas para um mutirão de limpeza. Na ocasião, a população será alertada sobre a importância da prevenção ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chinkungunya e zika vírus. A ação irá priorizar os bairros com maior incidência da doença.

Na tarde da última terça-feira, 21 de janeiro, aconteceu uma reunião na sede da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), no Imóvel Pedregulhal, para que fosse definida como será a ação durante a Semana D de Combate à Dengue. Participaram do encontro o secretário da SSM, Fábio Aparecido Fileti Luduvirge, a bióloga da Vigilância Ambiental (VA), Cristiana Monteiro Ferraz, e demais colaboradores.

Nesta quinta-feira, 23 de janeiro, os bairros Parque Residencial Ypê Amarelo, Jardim Santa Cruz e Alto dos Ypês, na Zona Norte de Mogi Guaçu, serão visitados. A ação será realizada das 8h às 16h, e as equipes vão fazer panfletagem, visita domiciliar e limpeza de áreas verdes. Dois caminhões pequenos serão usados para a retirada de entulhos e um caminhão gaiola fará o recolhimento de materiais recicláveis. A ação também contará com um drone que sobrevoará a área para detectar os locais mais críticos e identificar imóveis abandonados e casas com piscinas sem a devida manutenção.

Cristiana Monteiro Ferraz, da Vigilância Ambiental, comentou que é importante que a população separe os entulhos dos materiais recicláveis. “Pedimos para que todos os cidadãos coloquem os entulhos de um lado da rua e os materiais recicláveis do outro para agilizar e facilitar o trabalho das equipes de recolhimento que atuarão nessa ação”, solicitou.

Ela contou que a ação será feita em conjunto entre as equipes de agentes de Saúde e os do setor de limpeza. “Nesse momento, é essencial reduzirmos a infestação do Aedes aegypti com a eliminação de criadouros, mantendo os quintais e terrenos limpos e livres de recipientes que possam acumular água, impedindo a postura de ovos do mosquito”, disse.

A bióloga lembrou que a Administração Municipal mantém, de forma ininterrupta, ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. “Os cuidados para evitar a proliferação do Aedes Aegypti precisam ser mantidos durante o ano todo e essas ações devem tornar-se hábitos permanentes. A população precisa trabalhar junto do Poder Público na prevenção da dengue e das outras doenças transmitidas pelo mosquito”, ressaltou.

Postos

A partir da próxima segunda-feira, 27 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar dois postos sentinelas com horário estendido até às 19h para atendimento da população com suspeita de dengue. Um funcionará na UBS do Jardim Guaçu Mirim, na Zona Sul, e o outro na UBS do Jardim Zaniboni I, na Zona Leste. O principal objetivo é desafogar os pronto-atendimentos.

“Estamos divulgando sempre que todos os nossos postinhos estão preparados para atender os casos suspeitos de dengue. Por isso, a população deve procurar a unidade de saúde em primeiro lugar e não o pronto atendimento das UPAs Zona Norte e Santa Marta e do Hospital Municipal”, informou a bióloga.

Os primeiros sintomas de dengue são febre alta, de 39° a 40°, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, erupções e coceiras. O cidadão que apresentar alguns desses sintomas deve procurar uma das 21 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Mogi Guaçu para buscar atendimento imediato.