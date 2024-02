SEMANA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente, promove entre os dias 5 e 9 de fevereiro, das 8h às 15h, a semana de combate ao mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, com mutirão de coleta nas residências e bairros.

CRONOGRAMA

05/02 – Região do PSF Popular

06/02 – Região do PSF Monte Santo

07/02 – Região do PSF Bela Vista

08/02 – Região do PSF Bianchi

09/02 – Região do PSF Ressaca e Rincão

Contamos com a colaboração de todos!