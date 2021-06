Semana Municipal de Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista

A Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra aprovou por unanimidade, na última Sessão Ordinária, realizada no dia 07 de junho, o Projeto de Lei n.º 13/2021 que institui a “Semana Municipal de Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista” no município, prevista para ocorrer anualmente na semana do dia 02 de abril.

A propositura visa alertar, sobretudo as autoridades e governantes, para a criação de políticas de saúde pública para o diagnóstico e início do tratamento precoce, além de apoiar e subsidiar pesquisas na área. Promovendo o debate e a reflexão em torno das dificuldades enfrentadas pelas pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista e seus familiares, por meio de eventos, palestras e demais ações. “A Semana de Conscientização do Autismo é importante para mostrar para a sociedade que esse público pode sim ter o seu espaço, nas escolas, no trabalho e nos grupos de convívio social.

É uma excelente oportunidade para fomentar o assunto, falar sobre, debater e discutir políticas públicas que possam agregar benefícios aos pais e portadores do espectro autista.”, comentou o vereador Chiba.De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), o Transtorno do Espectro Autista geralmente tem início na infância e persiste durante a adolescência e vida adulta, acredita-se haver mais de 70 milhões de pessoas com autismo no mundo.

A ONU definiu ainda o dia 02 de abril como o “Dia Mundial de Conscientização do Autismo”.O projeto de iniciativa dos vereadores Janderson Adriano Ribeiro (Chiba), Eduardo da Silva (Pernambuco), Jesus Aparecido de Souza (Jesus da Farmácia), Mario Luiz Sitta (Sitta da Fanfarra), Mauro Sérgio de Oliveira (Serjão), Oriovaldo Venturini e Wilson Barbosa (Bigode) segue para sanção ou veto do Prefeito.