Semana Nacional do Trânsito contou com ações de conscientização

Ao longo dessa semana, o Departamento de Trânsito, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Defesa Social, e o Consetran (Conselho Municipal de Educação para a Segurança no Trânsito) realizaram diversas ações alusivas à Semana Nacional de Trânsito em parceria com outros órgãos municipais e regionais.

Na quarta-feira, 21, o Diretor de Transito Luís Gustavo Pereira, o Subtenente Pieroni da Polícia Militar Rodoviária e o Coordenador de Tráfego da Intervias Reginaldo Rubens Pereira promoveram uma palestra junto aos jovens da Associação Itapirense de Preparo do Adolescente. Além de falarem um pouco sobre os serviços, eles dialogaram sobre as principais causas de acidentes e desrespeito às leis de trânsito como o uso do celular ao volante, alta velocidade, uso do cinto de segurança, direção após consumo de bebidas alcoólicas, o respeito com os ciclistas e pedestres e os valores de multas.

Na quinta-feira, 22, Departamento de Trânsito, Defesa Civil, Arteris Intervias, SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Militar realizaram uma ação de conscientização na Praça Bernardino de Campos. Além da simulação de acidente fatal, houve panfletagem e exposição de viaturas.

Já nesta sexta-feira, a atividade foi no Posto NR orientações de riscos para motociclistas. As abordagens educativas contaram com a participação da Arteris Intervias, Polícia Militar Rodoviária, Departamento de Trânsito e a Honda Mundial Motos. A concessionária ofertava revisão básica, limpeza de viseiras e capacetes, colocação de adesivos refletores e de antenas protetoras de linhas de pipa.

Na avaliação do Diretor do Departamento de Trânsito, a programação cumpriu seu propósito de dialogar com diferentes públicos e orientar sobre os comportamentos de risco no trânsito e as formas de evitar acidentes.