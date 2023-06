Semifinais do Campeonato de Futebol de Base acontecem no sábado, 17

As seis partidas vão ser disputadas na Praça de Esportes Orestes Quércia, em Barão Geraldo, e no Clube Municipal João Carlos de Oliveira, no Padre Anchieta

A 13ª edição do Campeonato Municipal de Futebol de Base entra na fase decisiva com as semifinais, no próximo sábado, 17 de junho, nas categorias sub 11, sub 13 e sub 15. As seis partidas vão ser disputadas na Praça de Esportes Orestes Quércia, em Barão Geraldo, e no Clube Municipal João Carlos de Oliveira, no Padre Anchieta, com entrada gratuita. Os times vencedores farão as decisões, nas respectivas categorias, dia 24 de junho.

O Campeonato Municipal de Futebol de Base teve 48 equipes inscritas formadas por meninas e meninos e, até agora, com 87 partidas disputadas e 278 gols marcados – uma média de 3,1 gols por partida. A faixa etária dos participantes varia de 9 anos a 15 anos.

Tabela dos Jogos da Fase semifinal – (17/06)

Praça de Esportes Orestes Quércia (Barão Geraldo)

Sub 11 – AGS x Projeto Bugrinho Ouro Verde – 8h20

Sub 13 – LM Soccer x AGS – 9h30

Sub 15 – Shalk 09 x AGS – 10h30

Clube Municipal João Carlos de Oliveira (Bairro Padre Anchieta)

Sub 11 – Projeto Bugrinho Aurélia x Eurobarcelona – 8h20

Sub 13 – Ponte Preta Paineiras x Projeto Bugrinho Ouro Verde – 9h30

Sub 15 – Ponte Preta Paineiras x Projeto Bugrinho Ouro Verde – 10h30

Na categoria sub 11, os jogos têm duração de 40 minutos, com dois tempos de 20 minutos cada. Na sub 13, são 25 minutos por tempo, enquanto que na sub 15 sobe para 30 minutos por tempo de jogo. Caso haja igualdade no placar, a vaga na decisão, será definida em cobranças de penalidades máximas.