Seminário sobre violência doméstica marca Semana de Combate ao Feminicídio

Prefeito participou da abertura do evento nesta quinta-feira, 9 de maio.

O prefeito de Campinas, Dário Saadi, participou na manhã desta quinta-feira, 9 de maio, do seminário “Todos Contra o Feminicídio” na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O evento marca o início da Semana de Combate ao Feminicídio no município, que ocorre de 9 a 15 de maio. “Chega a ser desesperador que, ainda hoje, tenhamos de promover campanhas de conscientização porque, infelizmente, testemunhamos esse horror persistir”, afirmou Saadi.

Para a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, o enfrentamento ao feminicídio é um compromisso tanto do poder público quanto da sociedade civil. “A violência é um processo e é muito importante que a mulher tenha consciência disso, que ela saiba que pode e deve pedir ajuda para superar um ciclo que pode ter um desfecho trágico”, acrescentou.

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social irá realizar mais dois dias de seminários em diferentes locais de Campinas. Um hotsite foi criado sobre o tema: https://campinas.sp.gov.br/sites/coordenadoriadamulher/todos-contra-o-feminicidio.

Campinas registrou este ano, até o momento, quatro feminicídios. Em 2023 foram seis, em 2022 foram 7, em 2021 foram cinco e em 2020 foram sete.

Instituída pela lei 15.848 de 2019, a Semana Municipal de Combate ao Feminicídio visa difundir as ações de informação sobre o tema em Campinas na segunda semana de maio. A data marca o aniversário do assassinato de Thaís Fernanda Ribeiro.

Seminários

O segundo dia de seminários será, terça-feira, 14 de maio, no Colégio Objetivo, Unidade Cambuí e o último dia, quarta-feira, 15 de maio, será no Campus Ouro Verde da Faculdade Anhanguera.

Violência doméstica

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social tem desenvolvido diversas atividades no sentido de coibir os casos de violência doméstica. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) é uma unidade pública que integra o Sistema Único da Assistência Social (SUAS). Oferece atendimento especializado para famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por violação de direitos. O Ceamo conta com uma equipe de profissionais para acolher, atender e prestar apoio social à mulher em situação de violência doméstica, realizando atendimento individual, familiar ou em grupo.

Além do Creas e do Ceamo, a Desenvolvimento e Assistência Social também conta com o Seravi (Serviço de Responsabilização e Reeducação ao Autor de Violência). O Seravi realiza o acompanhamento de agressores, com atendimento visando a conscientização contra a violência de gênero.

Além dessas ações, a Secretaria Municipal de Segurança Pública tem o programa Guarda Amigo da Mulher, que visa dar proteção a vítimas de violência doméstica, e a Sala Lilás, para acolher vítimas e apoiar mulheres com uma equipe multidisciplinar.

Quem foi Thaís Fernanda Ribeiro

Thaís Fernanda Ribeiro morava no bairro Vila San Martin, na Região Norte de Campinas. Tinha 21 anos quando foi assassinada pelo namorado, em 10 de maio de 2019.

Thais Fernanda Ribeiro trabalhava como operadora de caixa do supermercado em Barão Geraldo. O assassinato de Thaís gerou grande comoção em Campinas, especialmente na Região Norte da cidade, onde ela vivia.

O feminicídio motivou uma mobilização da comunidade, liderada pelo Padre Antônio Rodrigues Alves. O vereador Rubens Gás redigiu um projeto de lei em respeito à comoção pública, que se tornou lei ao ser sancionada pelo então prefeito Jonas Donizette em 2019.