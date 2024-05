Sertanejo e pagode: 2º edição do “Ainda bem que tem Pagode Sunset” acontece em Paulínia

No próximo sábado (25), será realizado na cidade de Paulínia, interior do Estado de São Paulo, a 2º edição do “Ainda bem que tem Pagode Sunset”. O evento, que vai contar com os shows da dupla Julio & Gustavo, da cantora Julia Miranda e do cantor Fábio Deixa Rolar, vai acontecer a partir das 15h, no hotel Sleep Inn Paulínia. A organização da festa é da Live Produções.

JULIO & GUSTAVO

A história de Julio & Gustavo começou nos tempos do colégio, quando o violão fazia parte do material escolar de Julio. Nos intervalos das aulas, faziam uma roda com os amigos para cantar canções de estilos variados. Suas favoritas sempre foram as sertanejas, de artistas como Bruno & Marrone, Zezé di Camargo & Luciano, João Paulo & Daniel, entre outros, que até hoje tem grande influência no gosto musical da dupla.

A música esteve presente na adolescência e juventude, para ambos. Suas famílias, também do meio musical, incentivaram cada um em suas carreiras. Julio tocou guitarra em bandas de rock, foi guitarrista e violonista de duplas sertanejas e logo depois dedicou-se a cantar. Gustavo tocou bateria em uma banda de pop rock e após, destinou-se ao sertanejo.

Foi em 2010, depois do rompimento com suas duplas antigas, que surgiu a dupla Julio & Gustavo. Ao longo dos anos, a dupla vem ganhando seu espaço, conquistando e levando um público considerável em suas apresentações, que variam de pequenas festas comemorativas, com uma versão voz e violão, a bares, festas, shows e grandes palcos, com sua banda completa.

Em 2016, lançaram o primeiro CD / DVD intitulado “Tempestade”, que é também o nome da música mais conhecida dos artistas na região. Um trabalho sério, feito com muita dedicação, respeito e amor, que tem sido reconhecido e prestigiado por quem acompanha.

Nesse mesmo álbum, foi lançada a canção “Maldito ciúme” (ao vivo), que pouco tempo depois, gerou interesse nos artistas “Guilherme & Santiago” que por livre e espontânea vontade toparam de imediato participar da faixa “Maldito ciúme”, disponível em todas as plataformas digitais.

Fãs de carteirinha de Bruno & Marrone, em 2018 gravaram o projeto “Entre amores e alguns goles”. Um acústico cheio de emoção, interpretando os maiores sucessos do passado dos seus ídolos, que está disponível nas plataformas digitais e perfis nas redes sociais de Julio & Gustavo.

Eles não contavam que esse projeto os levaria tão próximos dos seus ídolos, e assim em 2019 participaram do reality sertanejo “O Próximo Número 1 Villa Mix”, onde o apresentador era ninguém menos que Luan Santana e os jurados Bruno & Marrone. Puderam, enfim, demonstrar a admiração pelos artistas, chegando à uma final emocionante – duelando musicalmente com a dupla Clayton & Romário – e cantando aos mesmos sua canção “Beijo de varanda”.

E em 2022, em um período menos crítico da pandemia, onde a vida dos artistas volta a respirar e a andar, Julio & Gustavo vêm com um novo projeto musical, inovador com um repertório totalmente inédito, e com canções como “Estralando sofrência”, “Escrevo, mando e apago”, “Sete vidas”, que prometem qualidade e muito calor para os corações apaixonados de todos que acompanham.

JULIA MIRANDA

Julia Miranda é natural do município de Campinas, interior do Estado de São Paulo, mas sempre residiu durante toda a sua vida na cidade paulista de Paulínia, onde começou sua carreira musical ainda muito nova cantando e tocando na igreja.

Desde criança, influenciada pela sua avó, cresceu ouvindo através dos discos de vinil grandes nomes do cenário sertanejo como Zezé di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó e Leonardo.

Em 2011, com apenas 16 anos de idade, montou uma banda de garagem com mais três amigos e criou a “União Sertaneja”, onde começou sua carreira musical profissionalmente no sertanejo. Através do projeto, teve passagem por grandes eventos, pesqueiros e bares da região, junto a sua banda, que chegou ao fim após dois anos.

Após esse período continuou tocando na igreja, e só em 2016 retoma sua carreira solo no sertanejo tocando em grandes casas de shows, bares, eventos particulares, festivais e até rodeios como a Festa do Peão de Americana e de Hortolândia, conquistando o respeito e o carinho do público e dos contratantes por onde passa através do seu carisma e talento.

Em 2023 assinou um pré-contrato com uma produtora local para gerenciamento de sua carreira musical, onde atualmente está sendo feita a nova estrutura e readequação de modelo artístico para um lançamento oficial neste ano de 2024 com o intuito de se consolidar no cenário musical nacional ao longo dos próximos anos.

FÁBIO DEIXA ROLAR

Inovação, tecnologia, coreografia e encenação. Assim Fábio Deixa Rolar vem se preparando para seus novos shows, sempre colocando algum novo elemento para atrair a atenção do público não somente pela música, mas sim pelo espetáculo e pelo imprevisível.

Neste cenário, Fábio Deixa Rolar, que se apresentou na abertura da novela Avenida Brasil, da Rede Globo, e conta com o aval de Bruno Cardoso (Sorriso Maroto) e Rodriguinho (Os Travessos), vem ganhando cada vez mais espaço com seu ritmo contagiante e energia durante os shows.

Há 14 anos na estrada, Fábio sente os efeitos desta exposição e vem se consolidando como um dos principais cantores de pagode da região da cidade de Paulínia, interior do Estado de São Paulo, e tornou-se sinônimo de carisma e “casa cheia” por onde passa. Foram mais de 50 cidades por onde Fábio Deixa Rolar já se apresentou.

A história de Fábio Deixa Rolar não difere de tantos outros grupos de pagode com sucesso que começaram por diversão e acabaram se profissionalizando. Apesar de pouco tempo, Fábio Deixa Rolar já possui três CDs gravados, sendo um pagode ao vivo, um autoral inteiramente produzido independente, e o mais novo trabalho “Amor ao Vento”. E vem planejando o seu mais novo DVD.

Em seu canal do Youtube pode ser conferido a participação do artista em programas como Encontro, com Fátima Bernardes, da Rede Globo, além de shows ao vivo e dos clipes oficiais das músicas de trabalho. 2024 promete ser um ano ainda melhor em sua carreira.

SLEEP INN PAULÍNIA

Inaugurado em 2021, o Sleep Inn Paulínia está localizado em uma das cinco entradas da cidade, próximo à prefeitura, ao Theatro Municipal e ao Sambódromo. O hotel pode ser facilmente acessado pelas Rodovias Anhanguera, Dom Pedro I e Professor Zeferino Vaz, estando apenas a 37 km do Aeroporto de Viracopos.

Sleep Inn Paulínia possui uma estrutura de 5.500m² e conta com 120 apartamentos, duas salas de reunião para até dez pessoas, uma sala de eventos para até 50 pessoas em auditório, restaurante, academia, piscina, Wi-Fi cortesia, loja de conveniência, café da manhã e serviço de coffee break, figurando entre as opções para todos os públicos – corporativo e a lazer

Com uma infraestrutura completa, o Sleep Inn Paulínia também possui apartamentos adaptados para PCDs garantindo conforto e comodidade em sua estada, além de oferecer a possibilidade dos viajantes se hospedarem com seus pets, uma vez que é Pet Friendly.

Para conhecer mais sobre o Sleep Inn Paulínia

SERVIÇO

Evento: Ainda bem que tem Pagode Sunset – Show Julio & Gustavo, Julia Miranda e Fábio Deixa Rolar

Data: 25 de maio

Horário de abertura: 15h

Local: Sleep Inn Paulínia – Avenida José Lozano Araújo, 4545 – Parque Brasil 500 – Paulínia/SP.

Mais informações: https://www.instagram.com/aindabemquetempagode / (19) 9 7405 8939