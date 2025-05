Sertão Caipira chega a Sumaré com sua 3ª edição repleta de música e tradição

Evento acontece no dia 17 de agosto, a partir das 13h, com atrações do sertanejo raiz e bailão country

Sumaré se prepara para receber o Sertão Caipira, evento que chega à sua 3ª edição no próximo dia 17 de agosto (domingo), a partir das 13h, prometendo uma tarde recheada de música, tradição e cultura popular. A festa será realizada na Chácara Kings Eventos, localizada na Rua Papa São Leão Magno, nº 60, no bairro Matão.

O evento, que trás um clima familiar, destaca grandes nomes da música sertaneja raiz e do bailão country. Entre as atrações confirmadas estão Pamela Paz & Denilson, Luigi Santo, Thiago Linns, Angelo Máximo & Giovani, e Reinaldo César — todos trazendo no repertório o melhor da tradição sertaneja.

Organizado por @gearoeira e pelo violeiro @violeiroangelomaximo, o evento busca valorizar a música caipira de raiz, reunindo gerações em torno da cultura popular. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (19) 98436-9711 ou (19) 99763-7270.

A expectativa é de que o Sertão Caipira reúna um grande público e reforce o papel da música como elo entre tradição e identidade cultural do interior paulista.