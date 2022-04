Serviço de água realiza concurso público para 26 vagas em 13 cargos

Salários variam entre R$ 1.690,65 e R$ 5.847,37; há oportunidades para candidatos com nível de ensino fundamental, médio ou superior

Sede do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba (Saae), região metropolitana (Foto: Divulgação)

OServiço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba (Saae) realiza concurso público destinado a preencher 26 vagas em 13 cargos. O certame será realizado pelo Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo e as inscrições estão abertas via internet, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br até as 23h59 do dia 8 de maio de 2022.

A contratação será feita pelo regime estatutário, dentro do prazo de validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois, contados da data da sua homologação, a critério do Saae, uma única vez ou valor igual período. Os salários variam de R$ 1.690,65 a R$ 5.847,37. Os contratados também terão direito a Auxílio-alimentação (R$ 331,62), Vale-transporte, Assistência Saúde – Seprev e Seguro por morte acidental.

Entre os cargos disponíveis que exigem Ensino Fundamental completo estão:

Auxiliar de Serviços Gerais (Feminino), Cozinheiro, Encanador, Pedreiro e Servente de Pedreiro.

Os cargos que exigem Ensino Médio completo são:

Agente de Suprimentos e Mecânico Geral.

E as vagas com exigência de nível Superior são:

Biólogo, Engenheiro (Engenharia Civil – Planejamento e Projetos), Engenheiro (Engenharia Civil – Fiscalização e Obras), Engenheiro (Engenharia Elétrica), Engenheiro (Engenharia Química) e Tesoureiro.

O valor de inscrição é de R$ 40,00 para os cargos de nível fundamental completo, R$ 55,00 para os cargos de nível médio completo e de R$ 83,00 para os cargos de nível superior completo. O Concurso Público contará com a fase de Prova Objetiva, com sua aplicação prevista para o dia 29 de maio de 2022 e fase de Prova Prática, com sua aplicação prevista para o dia 3 de julho de 2022.

Para se inscrever o candidato deverá ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e Portugueses. Deverá ter na data da nomeação, idade igual ou superior a 18 anos, e no caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar. O candidato também deverá estar quite com a Justiça Eleitoral, e possuir documentação comprobatória, no ato da convocação, dos requisitos mínimos exigidos para o cargo.

Para mais informações, basta conferir o edital de abertura do certame, disponível no site da organizadora Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br). No site estão detalhados os cargos e as vagas abertas, os requisitos exigidos para os cargos, bem como o conteúdo programático para estudo. A organizadora também disponibiliza o Serviço de Atendimento ao Candidato, acessível por meio do link “Fale Conosco” de seu site e ou pelo e-mail candidato@nossorumo.org.br.