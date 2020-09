Serviço simultâneo de desinfecção de ruas alcançará todas as regiões do município no combate à Covid-19 | Mogi Mirim

Na luta contra o novo coronavírus, a partir da próxima segunda-feira (28) será realizada a desinfecção de ruas em todo o município, numa ação contínua, sem interrupção. Resultado de parceria firmada pelas secretarias de Agricultura e de Saúde, o sistema de execução do serviço é novo, já que as regiões da cidade não serão atendidas por etapas, mas numa única série.

Duas equipes irão trabalhar simultaneamente, permitindo que a iniciativa – de caráter preventivo – seja iniciada tanto em bairros da zona Norte quanto na região Leste.

Já na sequência, o cronograma será estendido para as zonas Sul – no que deverá se estender até a região do Jardim Planalto e distrito de Martim Francisco – e Oeste. De acordo técnicos da Pasta, essa será uma mega ação preventiva, já que será implementada por todo o município numa única fase, sem interrupções.

Na oportunidade serão utilizados caminhões-tanque carregados com uma solução de hipoclorito de sódio à 1%, apropriado para a lavagem de calçadas. A aplicação do produto tem respaldo de nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 22/2020, datada de 27 de março.

Os trabalhos serão feitos no período noturno devido à diminuição do fluxo de veículos e pedestres no trânsito. A estimativa é que sejam utilizados cerca de 80 mil litros da solução. O horário também permitirá otimizar a aplicação, pois evitará a incidência de luz solar e a evaporação do desinfetante, já que são fatores que diminuem a eficiência e tempo de permanência nos locais atingidos. É recomendado que os munícipes permaneçam em suas casas e não nas ruas e calçadas ao longo da ação.