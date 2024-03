SERVIÇOS E ESPAÇOS PÚBLICOS TÊM FUNCIONAMENTO ALTERADO EM FUNÇÃO DO FERIADO DA SEXTA-FEIRA SANTA

Serviços e espaços públicos de Holambra sofrerão alterações no funcionamento nos dias 28 e 29 de março em função de ponto facultativo na quinta-feira e do feriado nacional da Sexta-feira Santa. Confira o que abre e o que fecha no município:

-Unidades básicas do Fundão e do Palmeiras: fechadas na quinta e na sexta-feira. Unidades de saúde do Santa Margarida e Imigrantes: atendimento na quinta, sexta-feira e no sábado somente para pacientes com sintomas de dengue das 7h às 19h. Todas estarão fechadas no domingo de Páscoa.

-Farmácia Municipal: funcionamento normal na quinta-feira. Fechada na Sexta-feira Santa.

-Policlínica Municipal e Serviço de Ambulância: funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência, 24 horas por dia.

-Consultório Veterinário do Programa Meu Pet, a Academia da Saúde e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS): fechados em 28 e 29 de março.

– Biblioteca Municipal e Espaço do Empreendedor: atividades suspensas no feriado.

– Creches e escolas municipais: atividades paralisadas nos dias 28 e 29 de março.

– Departamento de Promoção Social, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Salão da Terceira Idade e Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT): fechados nos dias 28 e 29 de março.

– Conselho Tutelar: sistema de plantão nos dias 28, 29, 30 e 31.

– Paço Municipal: atividades suspensas na quinta e na sexta-feira. A reabertura ocorre em 1ª de abril, às 8h.

– Transporte público: os ônibus circulam normalmente na quinta-feira e em horário de domingo na sexta-feira, dia 29.

– Coleta de lixo doméstico: atendimento normal.

– Coleta de recicláveis: interrupção no dia 29 de março.