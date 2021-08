Servidores da Educação Especial passam por formação

A sexta-feira, 13 de agosto, está sendo de formação para os servidores da Educação Especial. Os profissionais estão passando por treinamento de como proceder com o manejo das crianças com necessidades especiais atendidos pela rede municipal de ensino.

A formação abrange as auxiliares de educação, as auxiliares de educação inclusiva, interlocutores de libras, estagiários e toda a equipe da Educação Especial e é realizada no CEAPE (Centro de Apoio Pedagógico Especializado) nos períodos da manhã e da tarde.

O treinamento faz parte do cronograma da Secretaria Municipal de Educação para o retorno das aulas presenciais no município. Pelo menos 300 crianças são atendidas pelo CEAPE e um novo levantamento será feito neste segundo semestre.

Para a formação dos profissionais da Educação Especial, uma parceria foi firmada com a Faculdade Municipal Professor Franco Montoro e com a Unimogi, que disponibilizaram equipes de estagiárias do curso de enfermagem, para que o assunto Covid-19 fosse amplamente discutido, principalmente a questão do manejo diário com as crianças.

“Esse treinamento se faz necessário pelo fato do contato físico entre os profissionais e o aluno acontecer na maioria dos casos e nossa meta é que esse retorno às aulas presenciais aconteça com a maior segurança possível. Por isso, as escolas foram preparadas, assim como os profissionais estão absorvendo informações para essa nova etapa”, comentou Valéria Otaviano dos Reis Souza, pedagoga e responsável pelo setor de Educação Especia