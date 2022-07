Servidores de creches recebem treinamento de primeiros socorros

Na manhã desta quinta-feira, dia 28 de julho, um grupo de 70 servidores da Secretaria Municipal de Educação participou de um treinamento de primeiros socorros no auditório das Faculdades Integradas Maria Imaculada, no Centro. Outra turma de 70 profissionais receberá o treinamento no período da tarde.

O treinamento prático está sendo feito pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os servidores atuam nos Centros de Educação Infantil (CEIs), antigas creches. Além deles, outros cerca de 140 profissionais que atuam nas unidades administradas pelas Organizações de Sociedade Civil (OSCs) vão receber o treinamento nesta sexta-feira, dia 29 de julho.

“Neste retorno do recesso escolar optamos por realizar esse treinamento de primeiros socorros para os profissionais que atuam diretamente com o público menor e que são mais vulneráveis. Mas nossa meta é estender essa parceria com o Samu, para que outros servidores da educação infantil e até do fundamental também recebam essas informações”, ressaltou Paulo Paliari, secretário municipal de Educação.

O treinamento de primeiros socorros é um curso básico que ensina como prestar o primeiro atendimento em casos de acidentes de variados tipos. Os servidores foram orientados em como agir em acidentes envolvendo animais peçonhentos (aranhas, escorpiões), traumas, instruções práticas de massagem cardíaca e respiração boca a boca, e procedimentos como desengasgar e amenizar queimaduras.