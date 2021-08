Servidores do HM participam de ciclo de palestras

A Área de Educação Permanente do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos iniciou em agosto um ciclo de palestras envolvendo funcionários e servidores do hospital, clínica de especialidades e as unidades de pronto atendimento. Além de capacitar os funcionários, a área de Educação Permanente atua na padronização de condutas e qualidade na assistência prestada.

As palestras serão realizadas mensalmente com temas que visam atender as demandas da organização de trabalho, incluindo capacitações no contexto da gestão do cuidado, controle de infecções hospitalares e segurança do paciente, atualizando os servidores e funcionários sobre as melhores práticas em saúde.

Neste mês, o tema EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), Precauções e Isolamento está sendo trabalhado com os servidores com o objetivo de atualizar e reforçar as medidas que devem ser adotadas para prevenção e controle da disseminação da Covid-19, por todos os envolvidos, direta ou indiretamente na assistência aos pacientes.

A capacitação com enfoque multidisciplinar conta com a participação dos médicos, equipe de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia e área administrativa. As palestras são realizadas com a equipe de cada setor e a abordagem educacional adotada é a metodologia ativa, um método educacional voltado para o engajamento, no qual os funcionários, durante a palestra, participam ativamente e discutem as melhorias para o setor.