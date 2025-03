Servidores passam por treinamento em sinalização de segurança

Encarregados e servidores do setor operacional do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) de Mogi Mirim passaram por um treinamento de segurança sobre sinalização de vias públicas, obras e serviços em geral. O treinamento faz parte das ações do setor de Segurança e Saúde do Trabalhador, que promove palestras e capacitações sobre procedimentos de segurança que visam garantir a integridade física dos colaboradores e pedestres durante os trabalhos.

A apresentação abordou a forma correta de sinalizar vias públicas e outros serviços, durante as manutenções e obras, com placas, cones de trânsito, tambores e cavaletes e fita de isolamento. Para o responsável pelo setor, Alexsandro Oliveira, o uso da sinalização é fundamental para evitar acidentes. “Sempre que vocês sinalizam e isolam a área para o trabalho, seja numa obra, calçada, na rua ou desviando o trânsito, estão salvando vidas”.

Neiroberto Silva, presidente da autarquia, acompanhou as turmas durante o treinamento, reforçando a importância do uso da sinalização para segurança dos próprios servidores.

A autarquia atua constantemente com apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana para intervenções seguras no trânsito. Além do uso dos dispositivos de segurança viária, o treinamento também reforçou o uso dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), como capacete, bota, óculos e luvas durante os trabalhos.