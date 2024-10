Servidores recebem treinamento contra vazamento de gás cloro

Servidores da ETA (Estação de Tratamento de Água) de Mogi Mirim participaram, na última semana, de um treinamento de segurança para vazamento de gás cloro. A capacitação aconteceu nos dias 16 e 17, no auditório da estação e teve como objetivo tornar os servidores aptos para fazer as contenções, reparos e fechamento do sistema em uma eventual ocorrência de vazamento de gás cloro com total segurança.

A ação envolveu os 19 servidores da estação, que tiveram uma demonstração prática sobre o uso do equipamento independente de proteção, composto por máscara de gás e cilindro de ar respirável adquirido recentemente pelo Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos). O treinamento foi ministrado por integrantes do Corpo de Bombeiros Civil Municipal, parceiro da autarquia em ações sobre segurança do trabalho.

O gás cloro é utilizado no processo de tratamento para inativar microrganismos que estejam presentes na água bruta, como bactérias, vírus e parasitas e não oferece riscos à saúde humana desde que utilizado dentro das normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.