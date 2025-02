Sesi Mogi Guaçu tem vagas remanescentes para Atletismo, Futebol Feminino, Judô e Vôlei

Aulas são gratuitas e abertas à comunidade. As vagas são limitadas.

O CAT Sesi Mogi Guaçu tem algumas vagas remanescentes nas modalidades Atletismo, Futebol Feminino, Judô e Vôlei do Programa Sesi Esporte. As aulas são gratuitas e abertas à comunidade. As vagas são limitadas.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na secretaria do CAT por representante legal do aluno mediante apresentação de CPF e RG de ambos (do aluno e do responsável legal) e um comprovante de residência ou online no site mogiguacu.sesisp.org.br. Porém, para garantir a matrícula, no caso da inscrição online, é necessário comparecer à secretaria da unidade para preencher os formulários obrigatórios.

Confira as turmas com vagas disponíveis:

Atletismo (Turmas mistas)

9 e 10 anos – Terça e Quinta, 8h às 9h

9 e 10 anos – Segunda e Sexta, 16h às 17h

11 e 12 anos – Terça e Quinta, 17h às 18h

13 a 15 anos – Terça e Quinta, 17h às 18h

Futebol Feminino

11 e 12 anos – Segunda e Quarta, 18h30 às 19h30

9 e 10 anos – Segunda e Quarta, 19h30 às 20h30



Judô (Turmas mistas)

13 a 15 anos – Segunda e Quarta, 13h30 às 15h

6 a 8 anos – Segunda e Quarta, 16h30 às 17h30

Vôlei (Turma mista)

9 e 10 anos – Segunda e Quarta, 16h30 às 17h30