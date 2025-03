Sesi Mogi Guaçu terá exibição de filmes de cineastas mulheres

A mostra vai acontecer nos dias 19 e 16 de março e 02 e 08 de abril. A entrada é gratuita

O Sesi-SP reafirma seu compromisso com a democratização da cultura ao apresentar sessões gratuitas da Mostra Cine Sesi-SP “Feito por Elas”, que coloca em evidência o talento e a criatividade de cineastas mulheres. De 17 de março a 13 de abril de 2025, a programação especial traz filmes dirigidos por mulheres renomadas internacionalmente, destacando narrativas sensíveis e universais que ampliam perspectivas e rompem barreiras. A Mostra Cine Sesi-SP “Feito por Elas” reforça o compromisso com a promoção de uma cultura inclusiva e diversa. O evento abre espaço para reflexões sobre o papel da mulher no cinema e na sociedade. Mergulhe em histórias emocionantes e inspiradoras. A entrada é gratuita. As sessões acontecem em 24 unidades do Sesi-SP e no Centro Cultural Fiesp.

No CAT Sesi Mogi Guaçu haverá exibições nos dias 19 e 26 de março e 02 e 08 de abril, às 19h30. Os ingressos devem ser reservados no site mogiguacu.sesisp.org.br aba Agenda.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

A GAROTA RADIANTE | Une Jeune Fille Qui Va Bien | 19 de Março – 19h30

França, 2021, exibição digital, colorido, legendado em português

Não recomendado para menores de 14 anos

Drama: 98min

Direção: Sandrine Kiberlain

Elenco: Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon

Irene é uma jovem judia de 19 anos cheia de energia. Sua família a observa descobrir o mundo, seus amigos, seu novo amor e sua paixão pelo teatro. Irene quer ser atriz e vive a vida com a despreocupação característicada juventude. Porém, ela não sabe que seus dias podem estar contados.

O COLIBRI | Il Colibri | 26 de Março – 19h30

Itália, França, 2022, exibição digital, colorido, legendado em português

Não recomendado para menores de 14 anos

Drama:126min

Direção: Francesca Archibugi

Elenco: Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Nanni Morett

A história de Marco Carrera (Pierfrancesco Favino), conhecido como Colibri, é a de uma vida de coincidências fatídicas, perdas e amores absolutos. A história prossegue de acordo com a força das memórias, que nos permitem saltar de um período para outro, de uma época para outra, num tempo que vai do início dos anos 1970 ao futuro próximo. Colibri é a história da força ancestral da vida, da luta árdua que todos fazemos para resistir ao que, às vezes, parece insustentável. Mesmo com as armas da ilusão, da felicidade e da alegria.



DANÇANDO NO SILÊNCIO | Houria | 02 de Abril – 19h30

Argélia, França, 2023, exibição digital, colorido, legendado em português

Não recomendado para menores de 14 anos

Drama: 98min

Direção: Mounia Meddour

Elenco: Lyna Khoudri, Francis Nijim, Rachida Brakni

Uma jovem apaixonada por balé passa por um trauma, conhece outras mulheres que passaram por situações semelhantes e encontram uma forma criativa de perseguir sua paixão.

O SONHO DE GRETA | Girl Asleep | 08 de Abril – 19h30

Austrália, 2015, exibição digital, colorido, legendado em português

Não recomendado para menores de 12 anos

Comédia dramática: 77min

Direção: Rosemary Myers

Elenco: Bethany Whitmore, Harrison Feldman

Prestes a completar 15 anos, Greta está numa situação difícil: deslocada em sua nova escola, ela vive num mundo particular. Contra a sua vontade, seus pais organizam uma festa de aniversário para ela. Apavorada com a perspectiva, surge uma situação inesperada que a coloca numa espécie de sonho estranhamente erótico, um pouco violento e completamente absurdo. E é nesse lugar que ela tentará, enfim, encontrar a si mesma.