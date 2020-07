SET DE MOGI GUAÇU PROMOVE O 1º CAMPEONATO DE XADREZ ONLINE

A SET (Secretaria de Esportes e Turismo) estará promovendo o 1° Campeonato Guaçuano de Xadrez Online, que será aberto para qualquer pessoa que tenha vínculo com Mogi Guaçu. A primeira etapa será disputada no sábado, dia 01 de agosto.

A organização do torneio utilizará dois sites, chess.com e o lichess.org, que são os mais reconhecidos no mundo para a disputa de xadrez online. A inscrição é gratuita e pode ser realizada preenchendo o formulário, até o dia 31 de julho, através desse link: https://forms.gle/ BmM9gMNMdbyZYCd36.

Os horários das partidas serão definidos pelos próprios participantes e o organizador, segundo a disponibilidade de todos. Todas as partidas serão transmitidas ao vivo e têm o objetivo de divulgar o xadrez, além de aproximar o público com as técnicas enxadrísticas e estimular o aprofundamento do estudo dos participantes.

Para quem quiser acompanhar as partidas ao vivo basta se inscrever no canal do Youtube “Pro Wendel” que pertence ao Técnico Desportivo de Xadrez Wendel Assis, organizador do evento.