Setor de flores incentiva as comemorações do Valentine´s Day como o “Dia do Amor e da Amizade”

Embora em alguns países o Valentine´s Day seja relacionado ao Dia dos Namorados, em muitos outros a data é celebrada, também como o Dia do Amor e da Amizade. É com essa essência que os principais representantes da floricultura nacional começam a introduzir a data, no Brasil, a partir deste ano de 2021.

A proposta, idealizada pelo Comitê Estratégico do Ibraflor – Instituto Nacional de Floricultura, do qual fazem partes as cooperativas, atacadistas e demais representantes do setor – é fazer com que a data seja consolidada por meio de homenagens às pessoas que são importantes na vida de cada pessoa, seja amigo, colega de trabalho, parente ou qualquer um que mereça ser lembrado com amor e carinho.

Cada associado do Ibraflor terá a liberdade para criar individualmente a sua campanha alusiva ao Valentine´s Day de acordo com o seu mix de produtos ou perfil de público. No entanto, o foco é no mote “relações que importam”. “Em uma época tão conturbada, quando fomos obrigados a nos distanciar das pessoas e a repensar a importância dos nossos relacionamentos, procuramos criar um momento para que todos nós possam demonstrar o amor e a amizade, atando ainda mais os laços com aqueles que tanto nos fortalecem”, explica o presidente do Ibraflor, Kees Schoenmaker.

O diretor de marketing do Ibraflor, Renato Opitz, lembra que as flores são o presente ideal para estas manifestações de afeto e de carinho porque transmitem vida, beleza e mexem com as emoções. Podemos presentear um amigo querido, um colega de trabalho, uma professora, a caixa do banco, a atendente da padaria, o carregador de sacolas do supermercado. É preciso reconhecer, prestigiar as pessoas que fazem a diferença no nosso dia a dia”, explica

A campanha do Ibraflor, que também já circula pelas redes sociais do Instituto, de seus associados e parceiros, foca os relacionamentos familiares “onde a nossa história começa”, as “amizade sem rótulos”, o “respeito e a admiração”, a “sensibilidade e a compaixão”, a “renovação da fé e da esperança”, o “cultivo de boas amizades” e o “despertar de sorrisos”. “O Brasil, como os demais países latinos, se encaixa perfeitamente na celebração desta data como o ‘Dia do Amor e da Amizade’. Também somos um povo simpático, atencioso, afetuoso e carinhoso com aqueles que nos cercam. Por isso, queremos valorizar e celebrar essas relações que são essenciais para a nossa vida”, diz.