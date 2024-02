SHOW DE GOLS NA QUARTA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO

Neste domingo, dia 18 de fevereiro, as jogadoras do Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Jaguariúna deram um show de gols na quarta rodada.

As Poderosas ganharam de 4 a 0 do Audaz, enquanto o Adaga fez 7 a 0 no Coringão. Já o Madrid fez 3 a 1 em cima do Aliança.

As Poderosas e Adaga continuam no topo da classificação com 12 pontos cada e seguidas pelo Madrid com 6 pontos; Aliança, 3; Coringão e Audaz, com zero.

A quinta rodada do Campeonato Municipal de Futsal Feminino será disputada no próximo domingo, dia 25 de fevereiro, a partir das 8h30, no “Azulão”. O primeiro jogo será entre Aliança e Coringão. Às 09h20, o Adaga enfrenta o Poderosas e, às 10h10, será a vez do Madrid contra Audaz.

O Campeonato Municipal de Futsal Feminino é organizado pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna.

Para você ficar por dentro de tudo o que acontece nos campeonatos de Jaguariúna e ainda conferir as atualizações das rodadas, acesse: www.campeonatosmunicipais.jaguariuna.sp.gov.br .