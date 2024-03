Show Encantado da Páscoa começa nesta sexta-feira, no Parque Valença

Crédito: Carlos Bassan

No sábado, 9, o espetáculo será no Jardim Fernanda; já no domingo, 10, os moradores do Padre Anchieta receberão o evento

A magia da Páscoa começa a tomar conta de Campinas nesta sexta-feira, 8 de março, com a primeira apresentação do Show Encantado da Páscoa, às 20h, na Praça da Concórdia, no Parque Valença. A programação segue no sábado e domingo, dias 9 e 10, para os moradores do Jardim São Domingos e Padre Anchieta. Mais informações podem ser consultadas no hotsite do evento https://portal.campinas.sp.gov.br/sites/pascoa .

O espetáculo no formato de musical vai percorrer 15 bairros. Os artistas prometem levar a magia da Páscoa com personagens que vão interagir com o público, entre eles uma família de coelhos, príncipes e princesas e super-heróis.

“A ideia de um espetáculo de Páscoa surgiu por conta do grande sucesso que tivemos com as carretas do Natal Caminhos dos Sonhos. Vimos famílias inteiras cantando, dançando e se emocionando a cada apresentação”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi. “Nosso desafio agora é fazer um evento ainda mais bonito que o do Natal”, completou.

Outro ponto destacado pela secretária é o incremento na economia dos bairros. “Os espetáculos de Natal ajudaram a aumentar as vendas no comércio dos locais onde foram feitas as apresentações. Tivemos um retorno muito positivo e acreditamos que o evento da Páscoa também terá”, completou

O investimento previsto é de cerca de R$ 1 milhão, com recursos de emendas impositivas dos vereadores Rodrigo da Farmadic, Marcelo da Farmácia, Higor Diego, Marrom Cunha, Edison Ribeiro, Du Magoga, Zé Carlos, Débora Palermo, Paulo Haddad, Carmo Luis, Nelson Hossri, Otto Alejandro, Jair da Farmácia, Jorge Schneider, Permínio Monteiro, Carlinhos Camelô e Rubens Gás.

Apresentações

As apresentações começam no dia 8 e seguem até 31 de março, de sexta a domingo, na primeira semana, e de quinta a domingo, nas semanas seguintes, sempre às 20h. Os locais de cada evento serão divulgados em breve.

O Show Encantado de Páscoa é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, com apoio das secretarias de Cultura e Turismo, Relações Institucionais e Chefia de Gabinete.

Espetáculo

O evento, que faz parte das comemorações dos 250 anos de Campinas, é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, com apoio das secretarias de Cultura e Turismo, Relações Institucionais e Chefia de Gabinete.

Programação

1 – Parque Valença

Dia 8/3 (sexta-feira)

Local: Praça da Concórdia (Rua Manoel Machado Pereira)

Horário: 20h

2 – Jardim Fernanda

9/3 (sábado)

Local: Praça Jd. Fernanda (R. Asdrúbal Ferreira Batista, 2-160 – Jardim Fernanda)

Horário: 20h

3 – Padre Anchieta

10/3 (domingo)

Horário: 20h

Local: Praça da Integração (Av. Papa João Paulo II)

4 – Costa e Silva

14/3 (quinta-feira)

Horário: 20h

Praça do Costa e Silva (Rua dos Imarés – Praça da Feira)

5 – Sousas

15/3 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Praça Cássio Menezes Raposo do Amaral (Posto de Informações Turísticas)

6 – Jardim São Marcos

16/3 (sábado)

Horário: 20h

Local: Av. Luiza Pompeu de Camargo

7 – Parque Universitário de Viracopos

17/3 (domingo)

Horário: 20h

Local: Av. Arymana, 168-354

8 – Parque Industrial

21/3 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Praça Pet (Padre Joseph Bouchard)

9 – Jardim Paraíso de Viracopos

22/3 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Lagoa do Mingone (Av. das Amoreiras, s/nº)

10 – Satélite Íris

23/3 (sábado)

Horário: 20h

Local: Arena Satélite (Rua Geraldo Campos Ferreira)

11 – DIC VI

24/3 (domingo)

Horário: 20h

Local: Praça de Esportes Emil Rached (R. Nelson Barbosa da Silva, s/n° – Dic VI – Conjunto Hab. Santo Dias Silva)

12 – Jardim Estoril/Jardim Esmeraldina

28/3 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local Rua Amabílio Betim, em frente ao número 361 (em frente a loja de materiais de construção)

13 – Barão Geraldo

29/3 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Local: Praça Durval Pattaro (Rua Francisco de Barros Filho)

14 – Baden Powell

30/3 (sábado)

Horário: 20 horas

Local: Avenida Baden Powell, 1126 (altura da barraca de pastel)

15 – Jardim Garcia

31/3 (domingo)

Horário: 20h

Local: Praça D. Agnello Rossi (em frente ao Santuário Nossa Senhora de Guadalupe)