Show surpresa do Jota Quest marca o “Revoada”, grandioso evento anual da Rommanel

Confraternização também teve show de Michel Teló, palestra do treinador internacional Marcos Rossi e presenças ilustres

Uma das principais bandas de pop rock nacional, com 25 anos de carreira, Jota Quest fez um show surpresa em grandioso evento anual da Rommanel no Bourbon Hotel, em Atibaia, na última semana. Embalados por sucessos como “Só Hoje” e “Amor Maior”, os convidados tiveram ainda o privilégio de desfrutar de outro show especial, do cantor Michel Teló, que fez vibrar a plateia com seus diversos hits.

A convenção “Revoada”, principal evento anual da renomada marca especializada no mercado de jóias banhadas a Ouro 18K e Prata 925, reuniu equipes, consultoras e revendedoras, integrando todos os setores responsáveis pelo sucesso da marca com uma programação especial, para além dos shows dos artistas.

Dentre os destaques do evento, também foi realizada uma palestra motivacional pelo treinador internacional Marcos Rossi, uma tour pela fábrica da empresa, e a inauguração do Museu Rommanel, que conta a história da Rommanel por meio de realidade aumentada, materiais históricos e brindes. A equipe da empresa também revelou planos para os próximos meses, que refletem seu crescimento no mercado e constante evolução.

Ana Hickmann, parceira e licenciada da marca, marcou presença e posou para fotos, além de discursar fazendo um agradecimento a todos os parceiros pela dedicação e comprometimento. Com inúmeras memórias positivas tendo sido criadas por todos os colaboradores, a “Revoada” reafirmou o compromisso da Rommanel em oferecer experiências excepcionais e fortalecer os laços com seus parceiros.

Sobre a Rommanel:

A Rommanel nasceu em 1986 a partir do sonho de seus fundadores, Antonio Carlos Martins, atual CEO da empresa, e Antonio Carlos Manchon. A marca traduz isso, após 38 anos, com mais de 3.000 modelos de jóias, mais de 300 lojas e empregando cerca de 600 colaboradores diretos e 3.500 indiretos, além de milhares de empreendedores que revendem os produtos no Brasil e nos Estados Unidos e em mais de 15 países.

Em expansão neste ano, a marca pretende abrir 40 novos pontos de vendas, por meio de seus distribuidores, entre lojas e quiosques.