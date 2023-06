Sicredi Dexis inaugura sede icônica em Maringá/PR

Projeto incorpora visão internacional, design sofisticado e

soluções sustentáveis

A nova sede da Sicredi Dexis, inaugurada no dia 1ª de junho, em

Maringá (PR), é um ícone da arquitetura moderna. Composto por duas

torres divididas por um átrio central, o edifício destaca-se pela

beleza e pela tecnologia embarcada na obra e promete ser o principal

cartão-postal da cidade.

Executado em terreno de 4.174 m², o prédio tem aproximadamente 20

mil m² de área construída, distribuídos por dez pavimentos,

incluindo dois subsolos para estacionamento e áreas técnicas. A nova

sede da instituição financeira cooperativa contempla o conceito de

gentileza urbana ao abrir-se para o entorno, sem muros nem áreas de

bloqueio.

O edifício foi projetado para ser um novo centro cultural em

Maringá, por isso, oferece auditório para 388 pessoas, entregue com

sonorização, iluminação cênica e cortinas automatizadas.

Além da agência de relacionamento, há ainda salão de beleza,

espaços _coworking_ e um café para uso da comunidade. Para o

público interno, a nova sede terá um estúdio, espaço do

conhecimento, refeitório com área gourmet e ‘espaço família’ para

os filhos dos colaboradores. No subsolo, foram instaladas vagas

exclusivas para veículos elétricos e carona solidária,

bicicletários, área para patinetes elétricos e vestiários.

A construção apresenta o conceito _green building_, visando a

conquista da certificação Leed Platinum, grau máximo de

sustentabilidade no mundo, concedida pela ONG norte-americana U.S.

Green Building Council (USGBC). Para tal, o prédio possui abertura de

vidro no átrio central, o que permiti a iluminação natural. Também

tem uma queda d’água que contribuirá para a redução do calor.

Películas fotovoltaicas foram aplicadas nos vidros que cobrem o

átrio central para gerar energia e obter efeito de sombreamento. Esta

tecnologia ainda será aplicada nos peitoris de vidro da fachada

norte, onde há incidência solar. Outra proteção térmica será a

área verde na cobertura do prédio, que também evitará que a água

da chuva corra direto para a galeria. O edifício terá ainda sistema

de racionalização do uso da água.

AUTOMAÇÃO

Modelo de sustentabilidade e funcionalidade, o edifício foi projetado

com um completo sistema de automação, o Building Management System

(BMS), desenhado para centralizar o monitoramento e controle de

sistemas de ar-condicionado, energia, consumo de água, concentração

de CO² nos ambientes, dimerização de luminárias e irrigação,

entre outros.

No topo do prédio de seis andares da nova sede da Sicredi Dexis, uma

estação meteorológica vai medir a incidência de sol e chuva e,

assim, controlar automaticamente a abertura e fechamento das

persianas.

ESPAÇOS INTERNOS E COMUNIDADE

Além do cuidado com o meio ambiente, a nova sede da cooperativa

trará benefícios para a comunidade, que terá livre acesso a algumas

dependências. Em praticamente todo o térreo haverá áreas comuns,

onde ficará também um grande átrio em conjunto com um auditório.

Também haverá escritórios de _coworking_, _startups_ e cafeteria

com acesso aos jardins. No primeiro subsolo, a proposta é contribuir

com a mobilidade urbana por meio de um bicicletário para que

colaboradores e visitantes sejam incentivados a aderir à bicicleta

como transporte alternativo, uma opção saudável e sustentável. O

espaço terá capacidade para 71 bicicletas e contará com vestiário

feminino e masculino, para que os usuários possam tomar banho ou

trocar de roupa antes de cumprirem suas atividades.

HISTÓRIAS DOS NOSSOS COLABORADORES

Cerca de 250 colaboradores trabalharão na nova sede da cooperativa,

que propicia a interação em diversas áreas comuns. No novo prédio,

eles terão acesso à biblioteca, área de descanso, refeitório e

espaço _gourmet_ que, quando necessário, vai associar-se ao

refeitório e se tornará um ambiente com capacidade para até 300

pessoas.

Outra novidade é o ‘Espaço Família’, projetado no terraço, cercado

de jardins. A proposta é receber crianças de até dois anos, filhos

dos colaboradores com conforto e segurança, enquanto os pais cumprem

o expediente.

SOBRE A SICREDI DEXIS

A Sicredi Dexis (novo nome da Sicredi União PR/SP) é uma cooperativa

com 37 anos de história. Atualmente, a instituição financeira

possui 111 agências espalhadas por mais de 80 municípios na sua

área de atuação: o norte e noroeste do Paraná, e as regiões

centro e centro leste paulista, no interior de São Paulo. Atualmente,

a Sicredi Dexis, maior cooperativa dentro do sistema Sicredi, conta

com 1.300 colaboradores e 400 mil associados, entre titulares,

cotitulares e poupadores, que, como são sócios, têm participação

nas decisões e resultados.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com

o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões

onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação

dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do

negócio. Com mais de 2.200 agências, o Sicredi está presente

fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal,

disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Site do Sicredi:www.sicredi.com.br